living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو- إضاءة أكبر شجرة ميلادية بعاليه في عرمون: نكون أقوى بوحدتنا

16
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اقامت بلدية عرمون حفل اضاءة اكبر شجرة ميلاد في قضاء عاليه، شارك في الاحتفال أبناء البلدة على اختلاف انتماءاتهم وبحضور المطران سلوان موسي ممثلا بالاب ناجي شيبان ورئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار روبير سيوفي ورئيسة الجمعية الخيرية العرمونية السيدة ميلان عرموني مع أعضاء الجمعية ، ورئيس رابطة ال عبد الكريم السيد اسعد خوري عبد الكريم مع أعضاء العائلة ورؤساء بلديات ومخاتير وشخصيات عسكرية وروحية وتربويّة واجتماعية.
بدأ الاحتفال برفع العلم اللبناني على مدخل البلدة مع النشيد الوطني اللبناني. البداية كانت مع كلمة المطران سلوان موسي القاها الاب ناجي شيبان، تلتها كلمة عائلة عبد الكريم وبعدها كلمة الجمعية العرمونية تلاه فيديو مستوحى من روح الميلاد.

بعدها القى  رئيس البلدية المهندس حسام الجوهري كلمة  شدد فيها على رمزية هذا العمل، موكدا ان "عرمون كانت وستعود نموذجا للعيش المشترك وان انارة شجرة الميلاد شكلٍ رسالة امل وانتماء وثبات في وجه كل التحديات، ورسالة محبة تجمع أبناء البلدة حول قيم الايمان والوحدة وبكل ثقة واعتزاز ان "عرمون اولا"، واضاف: "بلدية عرمون أطلقت مشروع اعادة تأهيل حارة المسيحيين وإعادة بناء الكنيسة وترميم المدافن".
اختتم الاحتفال بإنارة شجرة الميلاد على وقع الأناشيد والمقطوعات التي قدمتها الفرقة الموسيقية الميلادية وتم اطلاق المفرقعات التي أضاءت سماء عرمون وشارك الجميع بتذوق الحلويات الميلادية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout