living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر!

15
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ ان موجة قطبية ستعبر الجبال اللبنانية المتوسطة والبقاع وسوف تتدنى الحرارة تحت الصفر اعتباراً من مساء الثلاثاء ولغاية صباح الخميس، ونصح المواطنين بوضع الـ Antigel في سياراتهم.

وأشار خنيصر إلى ان منخفضا جويا سريعا سيقترب ظهر اليوم الإثنين من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب تراجع الضغط الجوّي نحو 1012hpa، يبدأ تساقط الامطار بشكل متفرق ومتقطع بين بعد ظهر الاثنين وساعات المساء وتشتد خلال الليل.

تتساقط امطار متفرقة يوم الثلاثاء تترافق مع دخول كتلة باردة اجواء سوريا والاردن والبقاع فتتدنى درجات الحرارة وتتساقط الثلوج فوق السلسلة الشرقية والبقاع الشمالي والاوسط على مرتفعات متوسطة تلامس 1100 في بعض المناطق، بحسب توزيع الهطولات، كما تتساقط الثلوج فوق الجبال الغربية التي تعلو 1200 متر لفترة قصيرة، من دون تراكمات تُذكر، وتكون حصة الامطار لفلسطين والاردن.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout