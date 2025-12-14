living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وداع مهيب للنائب غسان سكاف في عيتا الفخار

14
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ودّع البرلمان اللبناني وبلدة عيتا الفخار في قضاء راشيا النائب البروفيسور غسان سكاف في مأتم مهيب وحاشد، اقيم في كنيسة القديس اندراوس الرسول - عيتا الفخار في قضاء راشيا، بحضور وزير الدفاع اللواء ميشال منسى ممثلا رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون ومجلس الوزراء القاضي نواف سلام، النائب قبلان قبلان ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب السابق عاصم عراجي ممثلا الرئيس سعد الحريري، نائب رئيس مجلس النواب الاسبق إيلي الفرزلي، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور، وعضوي كتلة "الجمهورية القوية" النائبين جورج عقيص والياس اسطفان، عضو كتلة "التيار الوطني الحر" النائب شربل مارون، النواب السابقين: محمد القرعاوي، فارس سعيد، فيصل الداود ومصطفى علوش، الوزيربن السابقين جمال الجراح ومحمد رحال، قائمقام راشيا نبيل المصري، قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه، اضافة الى عائلة الفقيد وأهالي عيتا وقرى البقاع الغربي وراشيا وزحلة ووفد من مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت ونقابتي الاطباء والمحامين.

كما حضر ممثل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر يازجي ممثلا براعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري، الذي ترأس القداس يعاونه لفيف من الكهنة والآباء.

وحضر العميد روجيه لطوف ممثلا قائد الجيش، قائد منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي العميد الركن نديم عبد المسيح ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي، العميد نبيل الذوقي ممثلا المدير العام لامن الدولة، رئيس مكتب راشيا في الأمن العام الملازم اول باسل علبي، وضباط وممثلو أحزاب وقوى سياسية.

كما حضر وفد كبير من مشايخ طائفة الموحدين الدروز وأعضاء المجلس المذهبي الدرزي ورجال دين، وعلماء، وآباء وكهنة، ووكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف ابو منصور والبقاع الغربي كمال حندوس مع وفد حزبي كبير، وحضر منسق عام تيار المستقبل في البقاع الغربي وراشيا محمد هاجر، ومسؤول "التيار الوطني الحر" مخايل متى والقيادي في "التيار" طوني الحداد، وقضاة وهيئات نقابية واجتماعية واطباء ومحامون ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات.

تحدث في القداس المطران أنطونيوس الصوري معددا مزايا الراحل وبصماته المضيئة في الطب وفي السياسية وفي المواقف الوطنية الجامعة ومبادراته على مستوى تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية.

ثم كانت كلمة وجدانية مؤثرة لزوجة الراحل المحامية ميسم يونس سكاف، عبرت فيها عن عميق الحزن لرحيل النائب سكاف، وشكرت ممثلي الرؤساء الثلاثة وممثل البطريرك اليازجي والكهنة والنواب وكل الحضور.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout