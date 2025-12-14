living cost indicators
الديار: لقاء الحريري في الشمال: ماذا في التفاصيل؟

14
DECEMBER
2025
الديار: دموع الأسمر-

كان لافتا اللقاء الذي حضره امين عام تيار المستقبل احمد الحريري، في دارة رئيس جمعية النور هيثم المبيض، والذي شارك فيه نواب حاليون وسابقون. ان تيار المستقبل بصدد المشاركة في اعداد اللوائح الانتخابية سواء شارك الرئيس سعد الحريري ام لم يشارك، لجهة الاجتماعات المتتالية التي تنعقد تحت عناوين مختلفة سياسية وإنمائية وغيرها، لكن حسب المتابعين ان كل الأنظار تتجه إلى قرار واضح منتظر من تيار المستقبل حول المشاركة في الانتخابات المقبلة او الامتناع عن المشاركة.


وتفيد مصادر متابعة ان اجواء امين عام تيار المستقبل احمد الحريري تؤكد على إكمال مسيرة التيار الذي حظي بشعبية واسعة خصوصا في طرابلس والشمال ويؤكد المصدر ان الرجل يدرك ان هذه الشعبية ما تزال تحافظ على مكانتها، وعلى ولاء لسعد الحريري رغم الظروف والمتغيرات.


ويفيد المصدر ان احمد الحريري ركز في اللقاء على ان يكون جامعا كل القوى السياسية التي كانت منضوية تحت عباءة الحريري، وبمشاركة شخصيات طرابلسية ابرزها وليد كرامي وشقيقه طلال المنافسان لفيصل كرامي، والنائب كريم كبارة الذي لا يزال يحافظ على بعض حيثية والده محمد عبد اللطيف كبارة.


اما الرئيس ميقاتي فانه لا يزال يؤكد للبعيد والقريب انه لن يخوض الانتخابات المقبلة لكنه لم يعلن عن موقفه منها وعن الدور الذي يمكن ان يؤديه فيها، الا انه حسب المصدر نفسه فان ميقاتي قد يرعى تشكيل لوائح في الشمال من مرشحين مقربين او محسوبين عليه.

الديار
