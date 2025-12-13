بعد الجريمة المروعة التي هزت الضاحية.. بيان لعائلة القاتل!

A + A -

بعد الجريمة التي ارتكبها التيك توكر محمد عاصي بحق زوجته المرحومة ناديا شلهوب في حيّ الجامعة - الضاحية الجنوبية، اصدرت عائلة آل عاصي البيان التالي :



"تُعرب عائلة آل عاصي عن بالغ أسفها وإدانتها الشديدة للجريمة المروّعة التي ارتكبها محمد عاصي بحق زوجته المرحومة ناديا شلهوب، مؤكدة أنّ ما جرى لا يمثّل قيم العائلة ولا أخلاقها، ومتقدّمة بأحرّ التعازي إلى أولاد الفقيدة وعائلتها وعموم آل شلهوب.

وتوضح العائلة أنّ القاتل كان يعاني منذ سنوات من اضطرابات صحية ونفسية واقتصادية، ورفض مرارًا العلاج رغم محاولات أبنائه، وقد عانت الزوجة وأولادها من تصرفاته ما دفعهم إلى الابتعاد عنه. ومع ازدياد عزلته، لجأ إلى بثّ افتراءات عبر وسائل التواصل، تؤكد العائلة بطلانها، وتشهد بنزاهة وعفّة المرحومة.

ورغم تهديداته السابقة وحرقه منزله وتقديم دعاوى بحقه، لم يتم توقيفه قبل وقوع الجريمة. وتؤكد العائلة أنّ ما أقدم عليه يعبّر عن نفسه وحده، ولو كان حيًا لكانت أول المطالبين بمحاسبته.

ختامًا، ترفض العائلة كل الشائعات والتأويلات، وتدعو إلى تحرّي الحقيقة، واستخلاص العِبر من هذه المأساة حمايةً للأسر ومنعًا لتكرار مثل هذه الجرائم."