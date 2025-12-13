بالصورة: هذا ما ضبطته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني!

A + A -

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد ومتابعة لتحركات عصابات ترويج المخدرات، نفذت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 8 /12 /2025 عملية دهم في بلدة بوداي - بعلبك حيث أوقفت المواطن (ب.ج.) والسوري (ب.ش.) للاشتباه بهما في عمليات تهريب المخدرات إلى خارج الأراضي اللبنانية وضبطت في حوزتهما وثائق مزورة، وبعد متابعة التحقيقات مع الموقوفَين دهمت الدورية بتاريخ 12 /12 /2025 أحد المحال في حوش بردا - بعلبك وضبطت حوالي مليون وخمسمئة ألف حبة كبتاغون معدة للتهريب.كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 13 /12 /2025 منزلًا في بلدة القصر - الهرمل وأوقفت المواطن (ع.ج.) لارتكابه جرائم عدة منها: الخطف والسلب، تجارة الأسلحة والمخدرات، وإطلاق النار، بحسب البيان.وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.