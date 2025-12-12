وزارة التربية تُعلن المواعيد الرسمية لامتحانات الشهادة 2026!

A + A -

أصدرت المديرية العامة للتربية – دائرة الامتحانات الرسمية، المذكرة الإدارية رقم 1111، التي حدّدت فيها مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة لدورة 2026، على أن تبدأ يوم الإثنين 29 حزيران 2026 وتستمر حتى السبت 4 تموز 2026.وتضمّنت المذكرة جدولًا تفصيليًا لمواعيد الامتحانات في مختلف الفروع، ومنها فرع العلوم العامة، فرع علوم الحياة، فرع الاجتماع والاقتصاد، وفرع اللغات والإنسانيات، بحيث توزعت المواد على أيام الامتحانات وفق الجدول التاليوأكدت المديرية العامة للتربية أنّ هذه الجداول تمثّل المواعيد النهائية للامتحانات الرسمية، داعية الطلاب والإدارات المدرسية إلى الالتزام الكامل بها، مع الإشارة إلى أنّ أي تعديلات لاحقة سيتم الإعلان عنها رسميًا.وقد وقّع المذكرة المدير العام للتربية ورئيس اللجان الفاحصة فادي يرق بتاريخ 12 كانون الأول 2025.