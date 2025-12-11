عناوين الصحف ليوم الخميس 11 كانون الأول 2025

A + A -



النهار: التحركات الديبلوماسية تنصبّ على "إطالة" التهدئة... السفير الأميركي: المفاوضات لا تعني توقف إسرائيل







الأخبار: السلطة تبتز موظفيها: الرواتب مقابل التقاعد

إسرائيل لا تهتم للفاوضات: نستعد للحرب

إسرائيل... عملاء إيران يتكاثرون













اللواء: واشنطن تُصغي «إلى الصوت الشيعي» وتطالب الحكومة بإعلان حصر السلاح جنوب الليطاني

سلام: استمرار الانتهاكات يقوِّض جهود الحكومة.. و«اليونيفيل» تدعو الجيش الإسرائيلي لوقف استهداف جنودها







البناء: الكونغرس يضع سورية تحت الرقابة لـ 4 سنوات… وترامب يسخن جبهة فنزويلا | تركيا تعلن مشاركتها في قوة غزة ونتنياهو يعلن تراجع مسار التفاوض مع سورية | فضيحة في قانون الفجوة المالية يفجرها ممثل نقابة المحامين عن حقوق المودعين









الجمهورية: توجه دولي لتبريد يسرّع الحل

توافق لبناني عماني للاستثمار والسلام





المدن: السعودية وقطر تمسكان دفة المنطقة: نحو تسوية إقليمية كبرى







l'orient le jour: Riyad et Doha à la manœuvre pour éviter une escalade au Liban











عناوين بعض الصحف العربية





الأنباء الكويتية: السفير الأميركي من عين التينة: إسرائيل تفرق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضد «الحزب»

«الميكانيزم» بديلة لـ «الخماسية».. وقانون جديد للانتخابات بعد 2026





الشرق الأوسط السعودية: تخوفات للوسطاء من «تغييرات ديموغرافية» تهدد «اتفاق غزة»

وسط مناقشات مصرية - أميركية لدفع خطة السلام