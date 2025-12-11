living cost indicators
الأنباء الكويتية: «توسيع» لجنة «الميكانيزم» بضم طرف عربي اليها... وإشرافها على قانون جديد للانتخابات

الأنباء الكويتية: أشارت معلومات إلى «توسيع» لجنة «الميكانيزم» بضم طرف عربي اليها، في مقابل مواكبة الجانب المصري لها، من خلال وزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات العامة المركزية اللواء حسن رشاد، ما يجعل «الميكانيزم» لجنة بديلة لـ«الخماسية» التي تولت الإشراف والمواكبة في فترة الفراغ الرئاسي بين 31 أكتوبر 2022 و9 يناير 2025.

 

وفي مهام اللجنة مواكبة خطوات الحكومة اللبنانية والعمل على ترجمتها على الأرض، مع قناعة تامة بطروحات رئيس الجمهورية العماد جوزف عون باعتماد ليونة داخلية في التعاطي مع ملف سلاح «حزب الله»، والتي أثبتت نجاعتها في تقديم حلول بعيدا من الصدامات.


اما المهمة الأساسية الثانية والتي لا تقل أهمية عن ملف السلاح، فهي العمل مع مكونات المجلس النيابي الجديد على قانون جديد للانتخابات بعد 2026، يؤدي إلى تمثيل أكثر واقعية، ويتيح المجال لإحداث تغيير جذري منتظر بقوة من الجهات الخارجية في الطبقة السياسية اللبنانية.

الأنباء
