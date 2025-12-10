عون: لإعادة مبالغ التحويلات الحاصلة من قبل المصارف بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩

A + A -

كتبت القاضية غادة عون عبر حسابها على "أكس":

الرئيس شعيتو يطالب المصارف بإعادة مبالغ التحويلات الحاصلة من قبل المصارف بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩ .منشد على ايدو للرئيس شعيتو .مع الاشارة الى اني شخصيا عندما كنت في النيابة العامة في جبل لبنان ادعيت على بعض المصارف الذين استفادوا من قروض من البنك المركزي في اوج الازمة بلغت ٨ مليار $ وحولوا منها الى الخارج ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون $ بعد ١٧ تشرين وفقا لمستندات ثابتة صادرة عن مصرف لبنان. نعم المطلوب اعادة هذه الاموال لا الاكتفاء بفرض ضريبة على من حول لان هذه اموال غير شرعية ،لان التحويلات خاصلة في وقت كانت المصارف قد توقفت عن الدفع وقامت بالتالي وبعد التوقف عن الدفع بتبديد اموال المودعين وتحويلها الى الخارج وهذه تنطبق على وصف جرائم تبييض اموال والافلاس الاحتيالي ، فضلا عن ان التحويلات الضخمة التي حصلت قبل ١٧ تشرين يجب ايضا إعادتها لانها اموال المودعين ولأن التصرف بها يعتبر. بمثابة .delit d initiéيعاقب عليه القانون نتيجة استفادة المصرفي من معلومات مميزة ليست بمتناول الجمهور ، قام هؤلاء على أساسها بإجراء التحويلات الى الخارج