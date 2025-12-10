استعدّوا: المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة!

A + A -

قال المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، إنّ "المنخفض الجوّي الذي ضرب الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، وقد تمركز بين سوريا ولبنان وقبرص لأربعة ايام، غطى جزيرة قبرص ليومين وتساقطت امطار طوفانية ادت الى تشكل سيول جارفة وغرق الطرقات واضرار جسيمة في الاراضي الزراعية بخاصة في شمال الجزيرة، بينما كان تأثيره واضحاً على جنوب لبنان اكثر من بقية المناطق".



وأضاف الأب خنيصر: "هذا المنخفض، سيبدأ نشاطه على المناطق اللبنانية اعتبارا من مساء الاربعاء وفجر الخميس، وتدخل الأمطار الطوفانية عدة مناطق لبنانية مع صواعق وعواصف رعدية، وقد يرتفع منسوب المياه على الطرقات وتتشكل السيول، وتكون الثلوج كثيفة على قمم الجبال".