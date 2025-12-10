في لبنان: تخطيط لاغتيال أحد المشايخ وتفجيرات.. ماذا في التفاصيل؟

A + A -

كشف مراسل الـOTV عن مصادر أمنية أنّ "الداعشي الذي ألقت مخابرات الجيش القبض عليه الأسبوع الماضي يُلقَّب بـ"أبو البراء".



وأضاف: "أبو البراء نقل عبوتين ناسفتين من حلبا إلى وادي خالد، بالإضافة إلى مبلغ 2000 دولار من طرابلس إلى وادي خالد، بهدف القيام بأعمال أمنية ومراقبة الحدود ومساندة التنظيم في حال قرّر الدخول إلى لبنان."



وأفاد أنّ "أبو البراء كان جزءًا من خلية وادي خالد قبل أن يترأسها بعد إلقاء القبض على مؤسّسها "أبو يوسف".



وأكمل مراسل الـOTV: "من أبرز ما كانت تحضّر له هذه الخلية القيام باغتيالات وتفجيرات في الداخل اللبناني، أبرزها محاولة اغتيال أحد المشايخ بهدف إثارة الفتنة"، مابعًا أنّ "التحقيقات اكدت ان سلاحا حربيا كان بصدد الدخول الى داعش في لبنان، للقيام باعمال ارهابية."

وأوضح أنّه "أُلقي القبض على "أبو البراء" في وادي خالد بعملية نوعية لمخابرات الجيش بتاريخ 4-12-2025."