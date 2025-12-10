living cost indicators
مسؤول إسرائيلي: برّاك يؤثّر سلباً..!

10
DECEMBER
2025
اتهم مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس براك، بالدفاع عن المصالح التركية.

ونقل موقع «والّا» الإسرائيلي عن المسؤول قوله إنّ تل أبيب تشعر بقلق شديد إزاء تصريحات باراك.

وأضاف أنّ «براك يتصرف كما لو كان سفير تركيا، ويؤثر سلبًا على ما يجري في الشرق الأوسط».

وقال إنّ «رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعتبر براك "عنصرًا يتصرف بعداء تجاه إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه «يتأثر بشكل مفرط بالمصالح التركية في سوريا ويتصرف كسفير يخدم مصالح أنقرة».

وذكر التقرير تصريحات براك التي أدلى بها قبل أيام في العاصمة القطرية الدوحة، حيث قال: «قد تدّعي إسرائيل أنها دولة ديمقراطية، ولكن ما يعمل في الواقع بشكل أفضل في هذه المنطقة هو نظام ملكي خيري».

وأشار التقرير إلى أنّ إسرائيل تستثمر في الكوادر المؤيدة لها ضمن الدائرة المحيطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ومندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك وولز.

