ثلوج تلامس الـ 1700.. تحضّروا: المنخفض الجويّ يشتدّ في هذا اليوم!

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين ١٣و٢١، في طرابلس بين ١٠ و١٩ درجة وفي زحلة بين ٤ و١٤ درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:
- غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات.
- دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
- يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً تشتد غزارتها ابتداءاً من بعد الظهر جنوب البلاد كما يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تصل أحياناً ٦٠ كلم/س.
- من المتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.
الخميس:
- غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات.
- انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها.
- تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة.
- تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر خلال النهار.
- يتدنى مستوى تساقطها تدريجياً ليلاً ليلامس الـ ١٧٠٠ متر صباح الجمعة شمال البلاد.
الجمعة:
- غائم إلى غائم جزئياً.
- ضباب على المرتفعات.
- بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية.
- تتساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.
- يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.
السبت:
- قليل الغيوم الى غائم جزئياً.
- ضباب محلي على المرتفعات.
- ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.