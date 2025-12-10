عناوين الصحف ليوم الأربعاء 10 كانون الأول 2025

A + A -



النهار: عُمان محطة عون لتحصين المناخ التفاوضي تجدد الغارات... وتلويح "بما بعد الأعياد"









الأخبار: عندما تتلاشى بيوت الجنوبيين فجأة بعد... "إنذار عاجل"

المصارف خائفة من تحقيقات النيابة االمالية

حزام المستوطنات يختق غزة





البناء: هل يريد إنهاء اليورو؟… ترامب يهاجم أوروبا بشراسة: دول متحللة يقودها ضعفاء | نتنياهو: توماس برّاك موظف تركي يلبس القبعة الأميركية وطلباته لسورية عدائية | لبنان: المرحلة الأولى من حصر السلاح جنوب الليطاني تنتظر انسحاب الاحتلال











الجمهورية: تنسيق فرنسي سعودي مصري قطري

لودريان: لعدم إعطاء إشارات سلبية خلال العهد











اللواء: دبلوماسية «أصدقاء لبنان» بمواجهة التهديدات الإسرائيلية بالحرب في العام المقبل

سلطان عُمان يؤكِّد الاهتمام بلبنان.. ومحادثات لودريان تشمل وقف الانتهاكات ونزع السلاح وترسيم الحدود مع سوريا









المدن: خطة شمالي الليطاني: احتواء السلاح أم احتدام الأزمة؟













l'orient le jour: Les ismaéliens, ces gagnants discrets (et inattendus) de la nouvelle Syrie











عناوين بعض الصحف العربية







الأنباء الكويتية: مصدر لـ «الأنباء»: «الميكانيزم» ستقود لبنان نحو مرحلة جديدة وستشرف على الانتخابات







الشرق الأوسط السعودية: «فخ الأسد»... ليلة هزت حلفاء طهران في بغداد

أول تواصل مع «الهيئة» على أسوار دمشق... وفصائل تكتشف «الخطة» متأخرة