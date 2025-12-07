سلام: خطة الجيش ستفضي إلى حصر السلاح بشكل كامل

A + A -

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، أن "إسرائيل تشنّ حرب استنزاف وبالتالي لسنا في وضعية سلام"، مشيرا إلى أن "الجانب الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم منذ نحو عام".

وقال سلام في كلمة خلال منتدى الدوحة: "البيان الوزاري أعاد التذكير بالتزام لبنان بالقرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية"، لافتا إلى أن "الخطّة التي قدّمها الجيش اللبناني للحكومة ستفضي إلى حصر السلاح بشكل كامل بيد الدولة".

وأضاف: "لا أعتقد أن هناك ضرورة أمنيّة لبقاء القوات الإسرائيلية في النقاط التي احتلّتها في الجنوب".

وتابع: "سأتقدم بمشروع قانون يقضي بتوزيع الخسائر ومنح المودعين الفرصة للوصول إلى حساباتهم المحجوزة ولا بد من مناقشته داخل الحكومة".

وختم سلام: "ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها كما حصل بشأن الانتخابات البلدية".