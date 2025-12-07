living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحضيرًا لأي تصعيد... الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات عسكرية في جبل الشيخ و مزارع شبعا

7
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيُجري الأحد تمريناً عسكرياً في مزارع شبعا وجبل الشيخ قرب الحدود مع لبنان، يتخلله نشاط مكثف للقوات والآليات وسماع أصوات انفجارات، مؤكداً للإسرائيليين أن هذه الأصوات لن تكون نتيجة حدث أمني.
وأشار الجيش إلى أنّ المنطقة ستشهد نشاطًا عسكريًا مكثفًا وحركة لآليات وقوات ميدانية.

وتأتي هذه المناورات في سياق تدريبات نفّذتها فرقة الجليل خلال الأسابيع الماضية على طول الحدود مع لبنان، في القطاعين الشرقي والغربي، تحضيرًا لسيناريوهات تصعيد أمني محتمل في المنطقة، وفق الرواية الإسرائيلية التي تتحدث عن تعاظم قدرات حزب الله.

وتضمّنت التدريبات محاكاة للتعامل مع محاولات اختراق الأجواء بطائرات مختلفة، لا سيما الطائرات الشراعية المزودة بمحركات، إضافة إلى تدريب على صدّ هجمات محتملة من الجبهة الشمالية، ورفع مستوى التنسيق بين فروع الجيش.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر عسكري أن الهدف هو رفع الجهوزية واليقظة لدى القوات في المنطقة، في إطار الاستعداد لاحتمال استهدافها من قبل حزب الله، خصوصاً بعد اغتيال القائد العسكري في الحزب هيثم علي الطبطبائي في 23 تشرين الثاني الماضي في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout