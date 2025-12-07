الديار: خطوة تمنع الانزلاق إلى مواجهة واسعة

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

شهدت العاصمة العراقية سلسلة لقاءات وصفت بالبالغة الأهمية في التوقيت والمضمون، حيث أطلق المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مسارا من المشاورات الأمنية - السياسية مع كبار المسؤولين العراقيين، بتكليف من رئيس الجمهورية، في خطوة تعكس حرص لبنان على تعزيز شبكة أمان إقليمية، تمنع الانزلاق إلى مواجهة واسعة، وتثبت الاستقرار في مرحلة شديدة الحساسية، بعد «الزوبعة» التي أثارها موضوع ادراج حزب الله على لوائح الارهاب العراقية، والذي انتهى بفتح تحقيق عراقي داخلي، لتحديد المسؤولين عن الخطأ الذي حصل.