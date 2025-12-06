هل يدخل الجيش اللّبناني لتفتيش المنازل؟

A + A -

بعدما عرض قائد الجيش تقريره عن تنفيذ خطته لسحب السلاح جنوب الليطاني اكدت معلومات الجديد ان الجيش سينظم جولة للملحقين العسكريين العرب والاجانب في لبنان اضافة الى عدد من السفراء الاسبوع المقبل وبحسب مصادر عسكرية للجديد فان هدف الجولة اطلاعهم على تنفيذ المرحلة الاولى من خطة الجيش في جنوب الليطاني اضافة الى كل المهمات التي يقوم بها على كافة الاراضي اللبنانية.

وفي المشهد الثاني ترقب قبيل عقد اجتماع لجنة الميكانيزم في التاسع عشر من 19 كانون الاول اذ تشير معلومات الجديد الى ان التواصل بين الرئيس جوزاف عون ونبيه بري مستمر وان التنسيق حصل بينهما قبل اعلان خطوة انضمام السفير كرم الى لجنة الميكانيزم.