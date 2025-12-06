living cost indicators
سلام اطلع كالاس على التقدّم في تنفيذ قرار حصر السلاح وبسط سلطة الدولة

6
DECEMBER
2025
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس.

وخلال الاجتماع، عبّرت كالاس عن تقديرها للعمل الذي تقوم به الحكومة اللبنانية، واطلعت من الرئيس سلام على ما أُنجز في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وعلى التقدّم المُحرز في تنفيذ قرار حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ولا سيّما الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في هذا الإطار والمراحل المقبلة لتنفيذ الخطة.

وأشار الرئيس سلام إلى الحاجة الملحّة لدعم الجيش اللبناني لتمكينه من استكمال مهامه. كما شدّد سلام على أهمية الدور الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في دعم لبنان، وفي ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من النقاط التي ما زالت تحتلّها.

وعرض الرئيس سلام أيضًا أمام كالاس تصوّر لبنان للمرحلة التي تلي انتهاء عمل قوة "اليونيفيل"، مشيراً إلى حاجة لبنان إلى قوة أممية، ولو محدودة الحجم، لسدّ أي فراغ محتمل والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب.

