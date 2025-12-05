living cost indicators
باسيل في افتتاح capitale de noel في البترون: رسالتنا في الميلاد هي بزيارة البابا ونحن المسيحيين صناع السلام وحماة الوحدة الوطنية

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة ألقاها خلال افتتاح capitale de Noel في البترون الى ان "البترون عاصمة الميلاد وهي ليست حدثاً ولا مناسبة او موسماً بل نمط حياة تعيشه البترون، لان الميلاد هو الفرح والبترون تعرف كيف تصنع الفرح حتى في أيام الحزن". وقال: "اليوم بلدنا يعيش في حزن بوجود ناس يموتون ومنازل تُقصف ونحن نعيش معهم الحزن بأننا نصنع الفرح".

وشدد باسيل على ان "رسالتنا في هذا الميلاد هي بزيارة قداسة البابا الذي تحدث معنا عن السلام ونقول له رسالة البترون هي السلام لاننا اهل السلام"، مشيرا إلى أن "الحب لأهالي البترون ليس فقط لجمال المدينة او "لفن العمارة" وهو مهم ولكن الأجمل هو الجمال الانساني الذي  يولد معنا ولهذا لا نريد ان نكون على مثال احد بل ان يسير الباقون على خطانا لان لدينا هويتنا اللبنانية والبترونية".

واضاف: "نقول لقداسة البابا نحن المسيحيين صناع السلام وقد بنينا الوحدة الوطنية ونحن حماتها ونحن مستعدين لصنع الفرح بمدينتنا وأن ننقلها الى العالم، وكيف نعيش الانفتاح والسلام وهو "القوة الناعمة" التي لدينا، وهذه هي قوتنا ورسالتنا ودورنا في هذا البلد والبترون ستلعب هذا الدور وما يميزها انها لكل الناس".
ودعا باسيل المنتشرين في كل العالم الى زيارة البترون موضحاً: "هذا العام ننظم مؤتمر الطاقة الاغترابية في البترون في ٣٠ كانون الاول لنؤكد ان المدينة ستدخل في المنافسة لتكون بين الأول في العالم".

وقال باسيل إن البترون عاصمة الميلاد لانها تستقبل كل الناس و"تفتح" قلبها قبل أبوابها لكل الناس، والبترون هي عاصمة الميلاد لانها تجمع ولا تفرق، "تفتح" ولا تقفل وهي تكبر بالقادمين إليها ولا "تصغر"، ولدينا في المدينة أعلى واكبر "نجمة" وشجرة، والبترون ستكون نجمة الشمال ونريد ان نعيش بسلام لا في الحرب".
وأكد أن "اهل البترون يحلمون كيف ستصبح لاحقاً، وهذا العام نفكر ونتخيل ونحلم اكثر كيف ستكون لأن حلمنا ليس ان تكون البترون من أجمل مدن لبنان بل من أجمل مدن العالم ولهذا العام لم تعد البترون شارعاً او سوقاً أو منطقة مزينة بل اصبحت مدينة الميلاد وعاصمة الميلاد برمتها بشوارعها المزينة".
وأضاف: "فيها سبع محطات، النجمة والشجرة والمغارة والكنيسة والمنارة والساحة التي هي مساحة للجميع وفيها "الدولاب"، ولهذا تنتقل البترون اليوم من ان تنافس مدناً لبنانية لتنافس مدناً عالمية وقد رفعنا هذا التحدي".
وتابع: "البترون يجب ان ترى كيف ستسير على خطى مدن اخرى مثل ستراسبورغ في فرنسا وفيينا في النمسا وبروج في بلجيكا وكوبنهاغن في الدنمارك والكثير من العواصم والمدن الجميلة التي تسافر الناس لترى الميلاد فيها. ونحن اليوم وكل اهل البترون نعمل لتكون البترون أجمل و"عاصمة الميلاد"، ولهذا نطلق هذا العام المنافسة والعام المقبل سترتفع أكثر".

{{article.title}}
