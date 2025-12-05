living cost indicators
تفادياً للخطر.. تقيّدوا بهذه الإرشادات خلال العواصف والأعياد!

5
DECEMBER
2025
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرات للمواطنين مع بداية الطقس العاصف واقتراب موسم الأعياد، مؤكدة ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة العامة لتفادي الحوادث المرتبطة بالزينة والشموع ووسائل التدفئة والكهرباء.

وشددت على التأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية لشجرة الميلاد والزينة، وتركيب قاطع كهربائي تفاضلي وفصل الكهرباء عند مغادرة المنزل أو النوم، مع عدم الإفراط في تحميل الدوائر الكهربائية وابتعاد الزينة عن مصادر الحرارة.

كما نبهت إلى ضرورة وضع الشموع على أسطح مقاومة للاشتعال بعيدًا عن الأطفال، وعدم تركها مضاءة دون مراقبة، وضمان سلامة وسائل التدفئة المختلفة وتنظيفها وصيانتها بشكل دوري، مع تهوئة المكان باستمرار عند استخدام الفحم أو الغاز، وعدم ترك أي وسيلة تدفئة تعمل باللهب المكشوف خلال النوم أو مغادرة المنزل.

وحذرت من مخاطر التدخين، مؤكدة ضرورة إطفاء السجائر قبل رميها وعدم تركها في المنفضة. ووجهت تنبيهات خاصة للمقيمين في المناطق الجبلية لتأمين الطعام والماء والأدوية ومواد التدفئة وعدم التجول إلا للضرورة القصوى، مع تجهيز السيارة بسلاسل للإطارات ووقود كافٍ وأدوات إسعاف وأجهزة إنارة وهاتف خلوي مشحون.

كما نبهت إلى الالتزام بقوانين السير أثناء القيادة، وتجنب المناطق المغمورة بالمياه، والابتعاد عن الأشجار والمناطق المكشوفة خلال العواصف الرعدية وفصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية قبل وصول البرق.

ودعت المديرية المواطنين إلى الاتصال بغرفة العمليات على الرقم 125 أو عبر واتساب 70192963 عند حدوث أي طارئ، ومتابعة التعليمات عبر الموقع الإلكتروني للدفاع المدني www.civildefense.gov.lb

