OTV
SAWT EL MADA
ترقب لـ "إعلان وشيك" لترامب!

5
DECEMBER
2025
قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين ومصدر غربي، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإعلان قبل عيد الميلاد، انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، أن "إعلان ترامب المقبل، سيحدد معالم المرحلة الثانية لعملية السلام في غزة".

ووفق المصادر ذاتها، فإن الرئيس الأميركي، سيكشف عن هيكل الحكومة الجديدة لقطاع غزة قريبا.

وأشارت المصادر إلى أن "مسؤولين أميركيين أكدوا أنهم في المراحل الأخيرة لتشكيل القوة الدولية لغزة".

وأضاف تقرير "أكسيوس" أن "واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على هيكل الحكومة الجديدة لغزة".

وحسبما نقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: "نأمل الكشف عن القوة الدولية والحكومة الجديدة في غزة خلال أسبوعين أو ثلاثة".

واقتاد مقاتلو "حماس" 251 رهينة في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا في إسرائيل معظمهم من المدنيين، بأكتوبر 2023، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وردّت إسرائيل بحملة عسكرية أسفرت عن مقتل 70125 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

الحرب دمرت معظم قطاع غزة

اتفاق غزة أمام اختبار المرحلة الثانية

وأعلن الدفاع المدني في غزة الأربعاء مقتل خمسة فلسطينيين، بينهم طفلان، إثر عدة غارات جوية اسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب القطاع.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الغارات قائلا إنه "قصف إرهابيا تابعا لحماس جنوب القطاع"، وأضاف في بيان أن القصف جاء "ردا على خرق حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل صارخ".

وكان الجيش أعلن الأربعاء إصابة خمسة جنود في اشتباك مع مقاتلين فلسطينيين في جنوب قطاع غزة.

ووصفت حركة حماس القصف الإسرائيلي بأنه "جريمة حرب موصوفة، واستهتار باتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة مكشوفة للتنصل من استحقاقاته".

وأضافت في بيان "نحمل الاحتلال المجرم المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، ونطالب الوسطاء والدول الضامنة بضرورة لجم الاحتلال الفاشي عن الاستمرار في جرائمه".

وتقول وزارة الصحة في غزة إنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قُتل 366 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في القطاع، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل ثلاثة جنود خلال المدة نفسها.

Skynews
