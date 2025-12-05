living cost indicators
الجمهورية: الولايات المتحدة تأمل أن يساعد" الاجتماع المقبل" في منع تجدد الحرب في لبنان

5
DECEMBER
2025
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

الاجتماع المقبل للجنة «الميكانيزم» سينعقد في 19 من الشهر الجاري. ونقل موقع «إكسيوس» عن مسؤول أميركي قوله، إنّ الولايات المتحدة تأمل أن يساعد الاجتماع في خفض التوترات بين البلدين، ومنع تجدد الحرب في لبنان. وأكّد أنّ الأطراف اتفقت على الاجتماع مجدداً قبل نهاية السنة، وتقديم مقترحات اقتصادية تساعد في بناء الثقة. وأوضح أنّ «جميع الأطراف تتفق على أنّ الهدف الأساسي يبقى نزع سلاح «حزب الله»، وستواصل الجيوش الثلاثة العمل على ذلك عبر آلية وقف إطلاق النار».

 

ولفت إلى انّ إدارة ترامب تعتقد أنّ اغتيال القائد العسكري لحزب الله (هيثم الطبطبائي) أخّر عملية إسرائيلية كبرى في لبنان.

 

وترى أنّ استئناف إسرائيل للحرب غير وارد في الأسابيع المقبلة. وكشف انّ رؤية واشنطن تتمثل في إنشاء «منطقة ترامب الاقتصادية» على طول الحدود خالية من «حزب الله».

الجمهورية
