عناوين الصحف ليوم الجمعة 5 كانون الأول 2025

5
DECEMBER
2025
النهار: أميركا على خط الدفع بـ"الاختراق" اللبناني... البعثة الأممية تبحث صيغة لقوة دولية جنوباً

 

 

 

 


الأخبار: المانحون الدوليون لا يريدون مساعدة الجنويين
أميركا وفرنسا وبريطانيا يباشرون الخطة- 2:
قوة دولية لمحاصرة المقاومة من الشرق
نهاية أبو شباب... اليوم التالي ليس للعملاء

 

 

 


الديار: «اسرائيل» ترد على «الايجابية» اللبنانية: التفاوض «تحت النار»
البابا طالب بادرة «حسن نية»... ومخاوف من تضليل اميركي
قاسم يشرح «الهواجس» اليوم... ولا ازمة ثقة مع عون وبري

 

 

 


اللواء: تقرير الجيش يفضح مزاعم إسرائيل: إنجازات موثَّقة جنوبي الليطاني والرشيدية والبداوي
العدوان الجوِّي لم يهزّ إيجابيات الميكانيزم.. وسلام يبحث مع بعثة مجلس الأمن بدائل «اليونيفيل»

 

 

 

 

البناء: غارات إسرائيلية تسقط أوهام سحب الفتائل والذرائع مع تعيين كرم في الميكانيزم | عون: صلاحيّات التفاوض محصورة بملفات الاعتداءات والانسحابات والأسرى | خطأ عراقي تمّ تصحيحه وفتح التحقيق حوله وضع حزب الله على لوائح الإرهاب

 

 

 

 

الجمهورية: لبنان في زمن إختبار الهدنة
تقرير الجيش: المرحلة الأولى في أواخرها

 

 

 

 

l'orient le jour: En Conseil des ministres, Aoun défend l’option Karam… sous le silence du Hezbollah

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: مصادر لـ«الشرق الأوسط»: اشتباكات قبلية وراء مقتل ياسر أبو شباب
شخصان ينتميان إلى قبيلته شاركا في استهدافه... ومرافقوه قتلوا المنفذين

 

 

 

الأنباء الكويتية: غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان
سلام للسفير كرم: ترؤسك الوفد اللبناني خطوة لدفع عمل «الميكانيزم»

{{article.title}}
