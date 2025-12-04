living cost indicators
آتٍ من تركيا.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد!

4
DECEMBER
2025
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا خريفيا مستقّرا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع أجواء باردة نسبياً خلال الليل في المناطق الجبلية والداخلية، يتقلب الطقس اعتباراً من مساء يوم غد الجمعة ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مساء يوم السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مركزه شمال غرب تركيا مما يؤدي الى طقس ماطر مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة .

الطقس المتوقع في الأيام المقبلة:

اليوم الخميس:

غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحياناً جنوب البلاد.

الجمعة:

قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تلامس ال٢٦ درجة ساحلاً ، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة ، تنشط الرياح أحياناً اعتباراً من بعد الظهر لحدود ٦٠ كم/ساعة خاصة جنوب البلاد يرتفع معها موج البحر وترتفع نسبة الرطوبة وتتساقط أمطار متفرقة خلال الليل خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية.

السبت:

غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الداخلية، تتكاثف الغيوم اعتباراً من المساء وتتساقط أمطار تشتد ليل السبت / الاحد مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٦٥ كلم/س يرتفع معها موج البحر.

الأحد:

غائم اجمالاً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة (٤ درجات على الاقل) والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٦٠ كلم/ساعة خاصة فترة قبل الظهر، تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٤٠٠ متر و يتدنى شمالاً ليلامس ال٢١٠٠ متر خاصة فترة بعد الظهر، تخف حدّة الأمطار اعتباراً من المساء مع حدوث انفراجات محدودة خلال النهار.

