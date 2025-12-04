"عملية كبرى أخيرة في لبنان".. هل تعود الحرب؟

A + A -

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول أميركي أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتقد أن اغتيال طبطبائي منح إسرائيل مساحة للمناورة سياسيًا"، مضيفًا: "الإدارة ترى أن هذه هي العملية الكبرى الأخيرة في لبنان".

وتابع المسؤول الأميركي لـ"أكسيوس": "استئناف الحرب غير وارد في الأسابيع المقبلة".

وبحسب مصدر مطّلع لـ"أكسيوس": "اجتماع الناقورة ركّز على تعارف الطرفين، وكانت القضية الأهم هي التعاون الاقتصادي، وخصوصًا إعادة إعمار الجنوب"، مؤكّدًا أن "الطرفين اتفقا على الاجتماع مجددًا قبل بداية العام والتوصل إلى مقترحات اقتصادية لبناء الثقة بين لبنان وإسرائيل".

وقال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": "رؤية واشنطن تتمثل في إنشاء منطقة ترامب الاقتصادية على طول الحدود، خالية من حزب الله"، موضحًا أن "جميع الأطراف تتفق على أن الهدف الرئيسي يبقى نزع سلاح الحزب"، ومؤكّدًا أن "الجيش الأميركي واللبناني والإسرائيلي سيواصلون العمل على ذلك".