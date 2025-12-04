الأنباء الكويتية: بدء التفاوض عبر لجنة «الميكانيزم لن يوقف التصعيد الإسرائيلي

A + A -

الأنباء الكويتية: إن بدء التفاوض عبر لجنة «الميكانيزم»، وان كان يبعد شبح الحرب مؤقتا، الا انه لن يوقف التصعيد الإسرائيلي، والذي وفق المصادر المطلعة سيركز في الأسابيع المقبلة على استهداف مسؤولين في «حزب الله» تتهمهم حكومة نتنياهو بالعمل على إعادة البنى التحتية العسكرية «للحزب»، مشيرة إلى ان الضغوط الدولية على إسرائيل لمنع التصعيد في غزة وسورية، لتجنب عرقلة مشاريع الاتفاق التي يجري العمل عليها، لا تنسحب على الجبهة اللبنانية.

وكان الجنوب اللبناني استعاد يومياته مع الاعتداءات الإسرائيلية، مباشرة بعد مغادرة البابا. وشهدت أطراف بلدة الخيام تمشيطا بالأسحلة الرشاشة الإسرائيلية الثقيلة من تلة الحمامص المحتلة في مرجعيون. وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة العديسة.