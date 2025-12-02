living cost indicators
قوى الأمن تحذر المواطنين: "لا تتفاعلوا"!

2
DECEMBER
2025
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:


تلقّى عددٌ من المواطنين رسالة من بريد إلكتروني مزيّلة باسم المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء رائد عبدالله، تحتوي على تحذير من اعتقالهم خلال مهلة 24 ساعة إذا لم يبادروا إلى التواصل مع قيادة الشّرطة أو وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أو الرّد عليهما أو إرسال بريد إلكتروني للرّد الفوري، على حد تعبير المرسِل، وعزا الأخير السبب إلى ملاحظة نشاط حدّدته عدّة وكالات وطنية ودوليّة حول أنشطة غير قانونية عبر الإنترنت (الاستغلال الجنسي للأطفال – المثليّة الجنسيّة – الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت – استغلال العري)، وفقًا لما زُعِمَ في هذا البريد الإلكتروني.

يَهم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أن توضح:

– إن هذه الرسالة الإلكترونية هي غير صحيحة وليست صادرة عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أو عن مديرها العام اللّواء رائد عبد الله.

_ يطلب الى كل من وصلته هذه الرسالة الإلكترونية عدم الإجابة عليها او التفاعل مع مرسليها كي لا تتعرض حساباتهم للإختراق او لأي عملية إحتيالية

– التّحقيق جارٍ لمعرفة خلفية هذا البريد الإلكتروني المزيّف ومن يقف خلف إرساله، ليُبنى على الشّيء مقتضاه.

