الأب نصر: عودة مباركة إلى عملنا التربوي

2
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
وجه الامين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الاب يوسف نصر رسالة الى رئيسات ورؤساء المدارس، جاء فيها:

"حضرة  رئيسات ورؤساء مدارسنا الكرام، 
تحية عابقة بعطر المسيح الفائح من الزهرة المذهبة التي أهداها قداسة البابا إلى سيدة لبنان! 
لقد غادر قداسته لبنان معبراً عن شعوره أن "المغادرة أصعب من القدوم وروحيّة لبنان معدية"، حاملاً في قلبه الشعب اللبناني ومآسيه وآلامه ومحمّلاً إيانا مسؤولية رسالة السلام والتلاقي والمصالحة التي يجب أن نعمل معاً لكي تصبح حقيقة. 
أما كلمة الوداع فكانت "أنتم أقوياء كشجرة الأرز التي تعلو جبالكم". 
وفي القداس دعا شعب لبنان إلى المحافظة دائماً على روح الإمتنان وعدم اليأس وقال للبنان: "انهض وكن علامة سلام في الشرق" وختم بالقول "أصلي كي تبقى هذه الأرض مضاءة بالإيمان وأصلي ان يثبت لبنان في نعمة المسيح". 
وفي نهاية القداس توجه الينا بالقول : "تمتعوا بالشجاعة والكنيسة معكم…كونوا شهوداً للسلام في الشرق الأوسط… ضعوا مستقبلكم  أمام الله". 
أود نهاية أن أشكركم على المشاركة الكثيفة في القداس الإلهي، رئيسات ورؤساء مدارسنا، أساتذة وتلامذة وأهل. لقد تكبدتم عناء المسافات بكلّ فرح وحماس لتشاركوا قداسة البابا في الذبيحة الإلهية. ألا تقبل الله تضحياتكم ومنحنا جميعاً نعمة السلام التي نحن بأمس الحاجة اليها في هذا الظرف الدقيق الذي نمرّ فيه، كثمرة مباركة لهذا الزيارة المقدسة. 
أتمنى لكم عودة مباركة إلى عملنا التربوي وفترة تحضير سعيدة لعيد ميلاد رپنا يسوع المسيح، 
وكلّ زيارة وأنتم ولبنان بخير!" 

 
{{article.title}}
