الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل ترفع منسوب تهديداتها للبنان

الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

رفعت إسرائيل منسوب تهديداتها للبنان، بإعلان الجيش الإسرائيلي أنّ القوات المنتشرة في الشمال «على مستوى عالٍ من التأهب دفاعياً وميدانياً». وقال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، رافي ميلو: «لا يمكننا انتظار أن يهاجم العدو أولاً، علينا أن نكون المبادرين، وأن نكون السدّ الأول أمام أي تهديد».

ووسط التهديدات الإسرائيلية، عهد رؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية في لبنان، بقضية بلدهم، إلى البابا ليو الرابع عشر، وإذ شددوا في لقاء حواري معه على التعايش والاستقرار السياسي والسلام، قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب: «نضع قضية لبنان بين أيديكم، لعلّ العالم يساعد بلدنا في الخلاص من الأزمات المتراكمة، وفي طليعتها العدوان الإسرائيلي».

ودعاهم البابا إلى أن يكونوا «بُناة سلام»، وأن يواجهوا عدم التسامح، ويَتَغَلَّبُوا على العُنف، ويرفُضُوا الإقصاء.