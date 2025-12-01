living cost indicators
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار!

1
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
أشارت صفحة Lebanese daily weather المُتخصصة بالأحوال الجوية إلى ان الأمطار هطلت يوم الأحد وتفاوتت شدّتها بين المتوسطة والغزيرة، في حين بقيت بعض المناطق من دون أمطار تُذكر، وتركزت الهطولات بشكل رئيسي على طول الساحل، الجبال الغربية، ومناطق الشمال.

وبحسب الصفحة، من المتوقّع أن يستمر الطقس على ما هو عليه خلال الساعات القليلة المقبلة، مع أمطار متفرقة تتركّز شمالاً وفي المناطق المجاورة، على أن تنحسر الأمطار تدريجياً ويعود الطقس إلى الاستقرار في الأيام المقبلة، مع درجات حرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل.

ماذا بعد 7 كانون الأول؟

تشير التحديثات الجوية إلى تبدّل واضح في المنظومة الجوية خلال الأسبوع المقبل، مع توالي المزيد من المنخفضات الجوية نحو منطقتنا.

وتُظهر معظم النماذج توقعات لحالات ماطرة قوية، نتيجة تمركز مرتفعات جوية ضخمة فوق مناطقنا بالتزامن مع تموضع مثالي للمرتفع الآزوري يخدم منطقتنا.

وأشارت الصفحة إلى ان الشتاء الحقيقي يبدأ فعلياً الأسبوع المقبل، مع أمطار غزيرة، عواصف رعدية، وثلوج على المرتفعات، تترافق مع سلسلة من المنخفضات المتتالية التي ستضرب لبنان ودول الشرق الأوسط.

{{article.title}}
