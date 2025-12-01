عناوين الصحف ليوم الأثنين 1 كانون الأول 2025

A + A -

النهار: البابا صارخاً من لبنان: أنتم شعب لا يستسلم... مشهد "وحدوي" نادر وطلائع احتشادات شعبية





الأخبار: "إستعمار غذائي": ماذا يفعل وزير الزراعة بالبذور الوطنية؟

البابا في لبنلن... روما من فوق



الديار: قداسة البابا في لبنان... زيارة أمل لوطن يبحث عن قيامته

تراجع العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة مع وصول الحبر الأعظم

مشهد استقبال لافت في الضاحية... واستياء «قواتي» لعدم دعوة جعجع !

المدن: السلام في مدفع نتنياهو: هل يثمر حراك الرياض وأنقرة في طهران؟



l'orient le jour: Léon XIV accueilli avec faste au Liban, terre de « persévérance »

عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: الرئيس عون مستقبلاً البابا ليو الرابع عشر: باقون مساحة اللقاء الوحيدة في المنطقة

بابا الفاتيكان من بيروت: الشعب اللبناني لا يستسلم وينهض من قلب المحن

الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته بالضفة ويغتال ابن غازي حمد في غزة

يزعم ضبط خلية كانت تخطط لهجمات قريباً