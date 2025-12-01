عناوين الصحف ليوم الأثنين 1 كانون الأول 2025

النهار: البابا صارخاً من لبنان: أنتم شعب لا يستسلم... مشهد "وحدوي" نادر وطلائع احتشادات شعبية
الأخبار: "إستعمار غذائي": ماذا يفعل وزير الزراعة بالبذور الوطنية؟
البابا في لبنلن... روما من فوق
الديار: قداسة البابا في لبنان... زيارة أمل لوطن يبحث عن قيامته
تراجع العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة مع وصول الحبر الأعظم
مشهد استقبال لافت في الضاحية... واستياء «قواتي» لعدم دعوة جعجع !
المدن: السلام في مدفع نتنياهو: هل يثمر حراك الرياض وأنقرة في طهران؟
l'orient le jour: Léon XIV accueilli avec faste au Liban, terre de « persévérance »
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: الرئيس عون مستقبلاً البابا ليو الرابع عشر: باقون مساحة اللقاء الوحيدة في المنطقة
بابا الفاتيكان من بيروت: الشعب اللبناني لا يستسلم وينهض من قلب المحن
الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته بالضفة ويغتال ابن غازي حمد في غزة
يزعم ضبط خلية كانت تخطط لهجمات قريباً