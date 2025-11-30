living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فريد البستاني للبابا لاون: توجّه الى قانا الجنوب وأضرب بعصا مار بطرس (صورة)

30
NOVEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رسالة الى البابا لاون الرابع عشر ،

يوم الثلاثاء، وبعد القداس وعند توجهّك إلى المطار ، أطلب من السائق ان يكمل سير الPapa Mobili نحو الجنوب وتوجّه نحو بلدة قانا التي وطأها السيّد المسيح منذ ٢٠٠٠ عام وحيث قام بأوّل اعجوبة، واضرب بعصا مار بطرس على ارض قانا وقل بصوت عال لإسرائيل ، كفى اغتيالات واعتداءات، انسحبوا من كلّ النقاط التي تم احتلالها بعد ٧ تشرين ٢٠٢٣ وكفّوا شرّكم عن لبنان، والى حزب الله, لقد أديتم قسطكم في العلى من التحرير والمقاومة، ولكن حان وقت تسليم الشعلة والسلاح الى الدولة.

حان وقت العيش بأمان، حان وقت السلام، حان وقت الإزدهار ، حان وقت العمل لمستقبل افضل لكلّ ابناء لبنان.

النائب فريد البستاني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout