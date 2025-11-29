living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مؤسسة الكهرباء: سنرفع القدرة الانتاجية لمناسبة زيارة قداسة البابا وإجراءات استثنائية خلال الأيام الثلاثة المقبلة

29
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، أنه "عند الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم حصل انخفاض مفاجئ حاد بالتردد (Under Frequency) على الشبكة الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع عام للتيار الكهربائي (Blackout)، وقد تمكنت الفرق الفنية في المؤسسة من إعادة التغذية الكهربائية تدريجا بعد إعادة ربط مجموعات الإنتاج في معمل الزهراني. إلا أنه، وعند الساعة 6:00 مساءً، وخلال عملية ربط باقي المجموعات الإنتاجية، حصل ارتفاع في التردد (Over Frequency) ما أدى الى انفصال معمل الزهراني مجددًا عن الشبكة الكهربائية".

واشارت الى أن "عملية إدارة وتشغيل الشبكة ومراقبتها بالفعالية المطلوبة من دون مركز التحكم الوطني (National Control Center - NCC) الذي دُمّر بالكامل خلال انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، هي صعبة للغاية".

وتابعت: "إن مؤسسة كهرباء لبنان تعمل حاليًا على إعادة التغذية الكهربائية تدريجا، وبمناسبة زيارة قداسة الحبر الأعظم إلى لبنان ستضع غالبية مجموعات الإنتاج المتاحة لديها على الشبكة لرفع القدرة الإنتاجية لحدود /900/ ميغاواط، من أجل رفع مستوى استقرار وثبات الشبكة الكهربائية. كما وأنها ستتخذ إجراءات استثنائية خلال الأيام الثلاثة المقبلة بالتزامن مع هذه الزيارة المباركة والتي قد تنعكس على مستوى التغذية في مختلف المناطق اللبنانية وستفيد بها المواطنين الكرام عندما يلزم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout