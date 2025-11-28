living cost indicators
الرئيس عون: الحرية المطلقة من دون ضوابط غالبا ما تؤدي الى فوضى اما الاعلام الحر والمسؤول فيساهم في تقوية الدولة ومؤسساتها

28
NOVEMBER
2025
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب ملحم

رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعرض معه
ابرز مواضيع الساعة في ضوء التطورات الأخيرة.
تحالف حرية الرأي والتعبير
واستقبل الرئيس عون وفدا من تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان الذي يضم
عشرين مؤسسة وجمعية ومنظمة تعمل على تطوير القوانين الإعلامية في لبنان وعرض
معه لواقع الاعلام في لبنان في ظل التحديات التي تواجهه.
في مستهل اللقاء، تحدثت باسم الوفد السيدة ديانا مقلد التي عرضت لكيفية تشكيل التحالف
ولواقع الاعلام في لبنان والصعوبات التي تواجهه على الصعد المختلفة، لاسيما ما يتعلق
بالتجاوزات التي تسجل لدى استدعاء الصحافيين والتحقيق معهم، مشددة على ضرورة
الا يتم استدعاء الصحافيين الا من قبل محكمة المطبوعات.
وجرى حوار خلال الجلسة تطرق الى اقتراح قانون الاعلام الذي أنجزت لجنة الإدارة
والعدل النيابية دراسته تمهيدا لرفعه إلى الهيئة العامة في مجلس النواب، حيث تمنى
التحالف على الرئيس عون رعاية هذا المشروع لا سيما وانه يستجيب للتحديات ويكفل
حماية حرية الاعلاميين وعدم تقييدها.
كما تمنت السيدة مقلد على رئيس الجمهورية والحكومة الدفع باتجاه توقيع لبنان
على الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان في اجتماع مجلس حقوق الانسان الذي ينعقد في
جنيف في شهر شباط المقبل وذلك لحماية الصحافيين اللبنانيين.


رد الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مجددا موقفه من ضرورة احترام حرية الاعلام
باعتبارها تشكل قيمة أساسية وجزءا من الحريات العامة، مشددا في المقابل على ان هذه
الحرية يجب الا تمس حرية الاخر وعلى ان يكون دائما سقفها الحقيقة وإذ دعا
الإعلاميين الى الابتعاد عن كل ما يمس بالامن القومي في خلال ممارستهم لمهنتهم، قال:
ان الحرية المطلقة من دون ضوابط غالبا ما تؤدي الى فوضى لا سيما اذا ما تجاوزت
حدود الاخرين، فيما يساهم الاعلام الحر والمسؤول في تقوية الدولة ومؤسساتها وشدد
على ضرورة ان يتحمل الجميع مسؤولية النهوض بلبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي
تتطلب تضافر الجهود والاضاءة على الإيجابيات التي تتحقق وعدم الاكتفاء بالتركيز
فقط على السلبيات وذلك حفاظا على المصلحة العامة.

