بالصورة: قاصر غادرت ولم تعد.. هل تعرفون مكانها؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

فاطمة علي الدبس (مواليد عام 2013، لبنانيّة)

التي غادرت، بتاريخ 27-11-2025، منزلها الكائن في محلّة عين الدّلبة – الضّاحية الجنوبيّة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة المريجة في وحدة الدّرك الإقليمي، على أحد الرقمين: 244578-70 أو 470635-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.