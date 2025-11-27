مرقص: مجلس الوزراء أقر تعيين أعضاء الهيئة العامة للمتاحف وسلام أكّد متابعة تنفيذ خطة الجيش

A + A -

اشار وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام أكّد أننا نتابع تنفيذ خطة الجيش بشأن السلاح من خلال التقارير الشهرية".

وأعلن مرقص أن "مجلس الوزراء أقرّ معظم بنود جدول أعماله، وعين أعضاء الهيئة العامة للمتاحف، وقرر تشكيل لجنة وزارية بشأن المسح البيئي والطوبوغرافي في إهراءات مرفأ بيروت".

ولفت إلى أنّ "مجلس الوزراء درس عرض وزيرة التربية ريما كرامي لموضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية وكرامي شرحت الآلية والمعايير والأصول، وطلب منها المجلس مزيداً من التفاصيل كي تعود بها إلى الجلسة المقبلة لإعادة الدراسة".

وأكّد أن "مجلس الوزراء استمع إلى عرض وزيرة البيئة تمارا الزين بشأن المسح البيئي والطوبوغرافي في إهراءات مرفأ بيروت وتمّ تشكيل لجنة وزارية لرفع الاقتراحات اللازمة في هذا الخصوص".