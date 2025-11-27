ينشطون بين الضبية والعمروسية... مروّجو المخدّرات في قبضة قوى الأمن!

A + A -

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة

البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، ولاسيّما ترويج المخدّرات وتوقيف مرتكبيها في مختلف المناطق اللبنانية، تمكنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في عمليات ترويج المخدرات في مناطق مختلفة.

بعد توافر معلومات حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة العمروسية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه، ويدعى:

-ع. خ. س. (مواليد 1996، فلسطيني) بحسب أقواله.

وقد ضبط بحوزته /7/ طبّات بلاستيكية متوسّطة الحجم تحتوي على مادّة بيضاء اللون، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وفي سياق متصل، وبعد توافر معلومات عن قيام شخصين بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة لون أزرق في محلّة ضبية، نفّذت مفرزة استقصاء جبل لبنان عملية نوعية، وتمكّنت من تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما في المحلة المذكورة، وهما:

-أ. ع. (مواليد 2000، سوري) بحسب أقواله

-ف. ع. (مواليد 2000، سوري) بحسب أقواله

وبتفتيشهما، ضبط بحوزتهما 35 ظرفًا من مادة السالفيا المخدّرة، وهاتفان يحتويان على شريحتين، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

تم تسليم جميع الموقوفين مع المضبوطات إلى القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.