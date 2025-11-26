living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بشرى سارة من مصرف لبنان... قرار رفع سقف السحوبات اتُخذ

26
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان، اليوم الأربعاء، رفع سقف السحوبات الشهرية في التعميم 158 من 800 دولار إلى 1000 دولار، والتعميم 166 من 400 دولار إلى 500 دولار، وذلك بدءاً من أول كانون الأول المقبل.

ووفق ما كانت ذكرت "النهار" فقد أتاح قرار "المركزي" للمستفيد من التعميم 158 الحصول على 800 دولار نقداً، إضافة إلى 200 دولار عبر بطاقة الائتمان تستخدم لشراء السلع والمحروقات والادوية عبر POS, أمّا المستفيد من التعميم 166 فسيحصل على 400 دولار نقداً و100 دولار عبر البطاقة المصرفية.

وتمّ تعديل التعاميم بحيث تمّ السماح للموسسات الفردية والجمعيات المرخصة من المراجع المختصة (خيرية أو دينية) الإفادة من التعميمين.

ويستفيد من التعمييمن حالياً نحو 350 ألف مودع، فيما ستتعدّى كلفة الزيادة التي أقرت الـ 850 مليون دولار سنويا. أمّا الكلفة السنوية للتعاميم بعد الزيادة فستتعدى الـ 3.3 مليار دولار، سيتحمل معظمها مصرف لبنان من احتياطي المصارف لديه التي هي أصلاً من أموال المودعين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout