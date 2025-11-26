بشرى سارة من مصرف لبنان... قرار رفع سقف السحوبات اتُخذ

A + A -

قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان، اليوم الأربعاء، رفع سقف السحوبات الشهرية في التعميم 158 من 800 دولار إلى 1000 دولار، والتعميم 166 من 400 دولار إلى 500 دولار، وذلك بدءاً من أول كانون الأول المقبل.



ووفق ما كانت ذكرت "النهار" فقد أتاح قرار "المركزي" للمستفيد من التعميم 158 الحصول على 800 دولار نقداً، إضافة إلى 200 دولار عبر بطاقة الائتمان تستخدم لشراء السلع والمحروقات والادوية عبر POS, أمّا المستفيد من التعميم 166 فسيحصل على 400 دولار نقداً و100 دولار عبر البطاقة المصرفية.



وتمّ تعديل التعاميم بحيث تمّ السماح للموسسات الفردية والجمعيات المرخصة من المراجع المختصة (خيرية أو دينية) الإفادة من التعميمين.



ويستفيد من التعمييمن حالياً نحو 350 ألف مودع، فيما ستتعدّى كلفة الزيادة التي أقرت الـ 850 مليون دولار سنويا. أمّا الكلفة السنوية للتعاميم بعد الزيادة فستتعدى الـ 3.3 مليار دولار، سيتحمل معظمها مصرف لبنان من احتياطي المصارف لديه التي هي أصلاً من أموال المودعين.