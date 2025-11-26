تهديد إسرائيلي جديد للبنان...!

A + A -

قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إنه "في حال لم يسلم حزب الله سلاحه، فإنه لا مفرّ من العمل مُجدداً بقوة في لبنان".

وذكر بن غفير في تصريح له أنَّ "الأميركيين ألزموا حزب الله على التخلي عن سلاحه حتى نهاية العام، ولا أرى أن هذا سيحدث"، وتابع: "لا أعتقد أن حزب الله سيتخلى عن سلاحه طوعاً".



ويأتي تصريح بن غفير بعد أيامٍ على اغتيال إسرائيل رئيس أركان "حزب الله" هيثم طبطبائي إثر غارة جويّة استهدفته في ضاحية بيروت الجنوبية، الأحد الماضي.

وتزعم إسرائيل أن استهدافها لطبطبائي يهدف إلى إحباط مساعي "حزب الله" لترميم نفسه وقدراته العسكرية لاسيما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي شهدها لبنان العام الماضي.