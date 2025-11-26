بري يحذّر..!

A + A -

ووسط كل ذلك، صدر الموقف التحذيري من رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن أخطر ما في الاعتداء على حارة حريك هو أنّه أعاد الضاحية الجنوبية وبيروت إلى دائرة الاستهدافات الإسرائيلية، محذراً من أن هذا التطوّر "شديد الخطورة ويؤكّد غياب أي ضمانات حقيقية لحماية العاصمة وضاحيتها".

واذ رأى مصدر مراقب عبر "الأبناء الإلكترونية" أن كلام الرئيس بري وتحديداً المتعلق بغياب أي ضمانات لحماية بيروت وضاحيتها، من الممكن أن يؤشر الى رسائل خطيرة وصلت الى الدولة اللبنانية بعدم تحييد المرافق الحيوية والبنى التحتية في العاصمة، أشار الى أن ذلك يجعل اللبنانيين يعيشون في حالة من عدم الاستقرار، وكذلك التأثير على الموسم السياحي.