خطر كبير على لبنان..!

أفادت مصادر دبلوماسية عربية لصحيفة »البناء» بأنّ التحرك المصري جاء بناء على شعور القيادة المصرية بخطر كبير على لبنان من العدو الإسرائيلي، والبحث عن سبل تفاوضية دبلوماسية لتفادي أي عدوان كبير على لبنان، ومساعدة الدولة اللبنانية على إيجاد الحل للواقع الحالي. لكن المصادر لفتت إلى أنّ مصر لا تملك العصا السحرية والأمر يحتاج إلى تعاون كافة الأطراف. ونفت المصادر وجود مبادرة مصرية متكاملة كما أشيع في الإعلام، بل اقتراحات طرحتها على الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وتنتظر الردّ عليها وستستكمل وساطتها على هذا الأساس.