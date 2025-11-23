بالصورة: كان مطلوباً بـ5 ملايين دولار.. هذا ما كشفته مصادر أميركية بعد الغارة!

A + A -

ذكرت مصادر أميركية لموقع "أكسيوس" أن "إسرائيل" لم تُخطر الولايات المتحدة مسبقاً بالغارة التي استهدفت قيادياً بارزاً في "حزب الله" بضاحية حارة حريك في بيروت.

وقالت المصادر إن الإدارة الأمريكية أُبلغت مباشرة بعد الضربة، رغم أن مسؤولاً آخر أشار إلى أن واشنطن كانت تعلم منذ أيام بأن "إسرائيل" تخطط لتصعيد الضربات في لبنان.

ووفق الجيش الإسرائيلي، استهدف القصف المبنى الذي يعتقد أنه يضم هيثم علي الطبطبائي الملقب "أبو علي"، الرجل الثاني هيكلياً في حزب الله وقائد قوات النخبة المشاركة في عمليات الحزب خارج لبنان.

وتعرض الطبطبائي لعقوبات أميركية ووضعت وزارة الخارجية مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عنه.