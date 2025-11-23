بيان لكلية طب الأسنان وجمعية الخريجين في جامعة القديس يوسف!

A + A -

بيان صادر عن كلية طب الأسنان وجمعية الخريجين في جامعة القديس يوسف – بيروت

في ظلّ الأجواء التي تَسود الاستحقاق النقابي في نقابة أطباء الأسنان في لبنان – بيروت، قرّرت كلية طب الأسنان وجمعية الخريجين في جامعة القديس يوسف سحب جميع مرشّحيهما لمركزي النقيب والعضوية، منعًا لأيّ توظيف طائفي أو مذهبي، وصونًا لوحدة الجسم الطبي وإرثهما الأكاديمي والمهني.

وانطلاقًا من حرصهما الدائم على النقابة ورسالتها، وعلى المهنة وأهلها، رأت الكلية والجمعية أنّ هذه الخطوة ضرورية لتفادي الانقسام الذي يهدّد وحدة النقابة ودورها الوطني والمهني.

وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع تاريخ الكلية والجمعية وقيمهما، وتأكيدًا على التزامهما الثابت بالحفاظ على وحدة النقابة، ومكانتها، واستقلاليتها.