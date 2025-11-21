الشرق الأوسط السعودية: «إمبراطور المخدرات» في قبضة الجيش اللبناني

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

وقع نوح زعيتر، أحد «أكبر تجار المخدرات في لبنان»، في قبضة الجيش في عملية نوعية انتهت باستسلامه من دون أي مقاومة في منطقة الكنيسة في بعلبك (شرق)، وفق ما قالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط».

وقالت قيادة الجيش إن زعيتر، الذي يعرف بـ«إمبراطور المخدرات والكبتاغون في لبنان»، «هو أحد أخطر المطلوبين بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف، بجرائم تأليف عصابات تنشط ضمن عدد كبير من المناطق اللبنانية في الاتجار بالمخدرات والأسلحة وتصنيع المواد المخدرة، والسلب والسرقة بقوة السلاح، وكان قد أقدم بتواريخ سابقة على إطلاق النار على عناصر ومراكز للجيش ومنازل لمواطنين، وخطف أشخاص مقابل فدية مالية».