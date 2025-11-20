تفاصيل توقيف "الكينغ رولودكس": دين بلغ 600 آلف دولار!

A + A -

كشفت صحيفة "النهار" انه تم امس الاربعاء، توقيف ياسين قاسم فواز المعروف بـ"كينغ رولودكس"، بعد تواريه مدة تجاوزت الشهر ورفضه المثول امام التحقيق بتهمة عدم سداد ديون متفرقة واخرها لصاحب مطبعة في رأس بيروت.

وبحسب الصحيفة، كان استدان أخيراً مبلغ 80 الف دولار من ضمن سلة بلغت في اقرب تقدير نحو 600 الف دولار. ودفع محاموه بتقارير طبية منذ اشهر تجنباً لمثوله امام التحقيق. وبعد امتناعه طوال المدة، صدر قرار اول بمنعه من السفر، ثم مذكرة احضار، ما اضطره الى تبديل مكان اقامته والانتقال من بيروت الى انطلياس بحراسة أمنية، الى ان تم القبض عليه.

وأشارت الصحيفة ان وساطات عدة جرت لتسوية القضية المالية لكنها باءت بالفشل بعد تراجع ذويه عن تعهداتهم بسداد الديون.