بالصور- "تعرض للتعذيب".. وفاة موقوف في لبنان!

A + A -

أعلنت صفحة أهالي السجناء في لبنان:

عن "وفاة الموقوف ناصر كامل رومية، الذي سلّم نفسه للقوى الأمنية في 28 حزيران 2025 وهو بصحة جيدة، قبل أن يبقى محتجزًا في المستشفى طوال الأشهر الماضية وسط معلومات عن تعرضه لتعذيب شديد".

الصفحة عبّرت عن صدمتها من خبر الوفاة من دون صدور أي بيان رسمي يوضح الأسباب أو نشر تقرير طبي شرعي، معتبرة أن الحادثة تطرح أسئلة خطيرة حول ظروف التوقيف.

وطالب الأهالي بتحقيق قضائي عاجل وشفاف، ونشر التقرير الطبي الشرعي، ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في الإهمال أو التعذيب، مؤكدين أن كرامة السجناء وسلامتهم مسؤولية الدولة. كما تقدموا بالتعازي لذوي رومية وتعهدوا بمتابعة القضية حتى ظهور الحقيقة.