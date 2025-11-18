معلوف: تصوّروا انو كرمال هيدا الفيديو "الخطير جداً".. انعملت شكوى وتم استدعاء الناشط!

A + A -

كتب النائب السابق ايدي معلوف عبر اكس:

تصوّروا انو كرمال هيدا الفيديو "الخطير جداً" ويلّي تم نشرو من اقل من اسبوع،

١- انعملت شكوى،

٢- تم استدعاء الناشط

@jayablm

لمكتب المعلوماتية،

٣- الابشع من هيك انعملّو مذكرة إحضار لان ما جاوب على تلفونو!

رح نواكب جوي اليوم من امام مكتب المعلوماتية

ونشر الفيديو التالي:











