البناء: "المقاومة" تحذّر من انفجار اجتماعي كبير في الشارع في وجه الحكومة وحاكم مصرف لبنان

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

حذّرت مصادر في فريق المقاومة من مخطط أميركي لإشعال الفوضى في الداخل اللبناني من خلال الضغط السياسي والدبلوماسي والعسكري على لبنان ودفع الحكومة الى اتخاذ قرارات غير قانونية للاستهداف السياسي والمالي لحزب الله ولطائفة معينة ما يؤدي الى انقسام وتداعيات في الشارع، وصدام بين الحكومة ومكون سياسي وشعبي لبناني. محذرة من أنّ تماهي الحكومة بإجراءتها مع الإملاءات الأميركية سيؤدي الى انفجار اجتماعي كبير في الشارع في وجه الحكومة وحاكم مصرف لبنان، ولا تستبعد المصادر تحركات شعبية حاشدة وكبيرة قادمة في رياض الصلح ضد الحكومة ورئيسها وأمام مصرف لبنان للضغط باتجاه وقف إجراءات الحرب المالية ضد الطائفة الشيعية.